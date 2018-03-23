Burak: Galatasaray’a gol atmak istiyorum

Süper Lig’in 27. haftasında lider Galatasaray ile Avrupa kupalarına katılmak için her yerde umutlanan Trabzonspor arasındaki maç, iki takımın golcü oyuncuları Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmaz için de bambaşka ağırlık taşıyor.

Gazete Habertürk’ten Haluk Ayyıldız’ın haberine kadar; Ligde attığı 25 golle krallık yarışında zirvede yer alan Gomis ile 20 golü bulunan yakın takipçisi Burak yılmaz bu kere sahada kozlarını paylaşacak.

GOL ATMAK İSTİYORUM

Sakatlığı nedeniyle Trabzon’da oynanan ve 2-1 Karadeniz ekibinin kazandığı maçta tecrübeli oyuncu sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

Burak yılmaz, eski takımına aleyhinde Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maçta yerini alacak. Gomis’le aralarındaki krallık yarışını değerlendiren Burak, “Gomis doğrusu fazla kaliteli bir golcü. 25 gole varmak basit yok. Benim de değerli bir rakibim. Galatasaray’a gol atmak istiyorum ama daha da önemlisi bizim kazanmamız. Avrupa kupaları için puanlara ihtiyacımız var. Trabzonspor’a ilk gelişimde kral olmuştum, ikinci gelişimde de kral olmayı arzuluyorum. Fakat dediğim gibi önemil olan takımın hedeflerine ulaşması, benim yok” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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