Borussia Dortmund Yusuf Yazıcı’ya hayran kaldı

Trabzonspor’da kısa bir zaman duraklama dönemi geçirdikten sonra 4-1 biten yeni Malatya maçında iki şahane gol atan Yusuf Yazıcı için Almanya’nın ünlü kulübü Borussia Dortmund’un scoutlarının Trabzon’a geldikleri ortaya çıktı.

Malatya karşı ulusal futbolcuyu doksan dakika çıplak gözle takip eden Dortmund’un kurmayları, 21 yaşındaki oyuncunun attığı iki gole hayran kaldıkları öğrenildi.

Alman kulübünün Yusuf’un dış saha performansını deha inceledikleri, aile ve özel yaşantısıyla ilgili de menajerinden bilgiler aldıkları belirtildi.

Dortmund’un Yusuf Yazıcı’nın Milli Takım performansını da peşine düşüp takip edecekleri ve Trabzonspor’un kapısının çalacakları öğrenildi.

Abdülkadir Ömür’ü Roma, Ajax, Porto, Yusuf Yazıcı’yı Lyon, Milan ile Okay Yokuşlu’yu da Valencia ve İngiliz kulübü West Bromwich’in yakın takibe alacağı öğrenildi.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







