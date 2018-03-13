Borussia Dortmund Lukasz Piszczek’in sözleşmesi uzattı

Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Polonyalı futbolcu Lukasz Piszczek’in sözleşmesini 2020 yılına dek uzattı.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2020’ye dek uzatıldığı bildirildi.

Alman ekibin idare heyeti başkanı Hans-Joachim Watzke, “Reus’tan sonradan Piszczek’in de sözleşmesini yenilemekten nedeniyle fazla mutluyuz. Piszczek fazla bambaşka bir karakter. O tekrar tekrar kazanmayı isteyen bir oyuncu.” ifadelerini kullandı.

Polonyalı sağ bek, 2010 yılında Hertha Berlin’den Borussia Dortmund’a transfer olmuştu. Piszczek, bu sezon takımıyla 22 maça çıktı.

Tarih: 13.03.2018 18:12 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur