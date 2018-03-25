Boluspor’dan Fenerbahçe’ye tarihi fark !

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Spor Toto Süper Lig’e ulusal maçlar nedeniyle verilen arayı bir hazırlık maçıyla değerlendiren Fenerbahçe, Boluspor’la bir araya geldi. Boluspor şok bir sonuçla sahadan 6-2’lik galibiyetle ayrıldı ve hazırlık maçı olsa da sansasyonel bir galibiyet elde etmiş oldu. Fenerbahçe’de uzun bir aradan daha sonra Ozan Tufan formasına kavuşurken, Valbuena ve Soldado da ilk 11’de kendilerine yer buldu. Boluspor’un gollerini Burak Asan (15), Andre Santos (31), Sefa Yılmaz (45 pen), Guido Koçer (52), Mutlu Güler (83) ve Emre Gültekin (86) kaydetti. Fenerbahçe’nin golleri ise 26’da Aatif ve 80’de Fernandao’dan geldi.

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Kaynak: www.haber3.com

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