Boluspor’dan 6 gol yiyen Volkan’ın isyanı

Fenerbahçe’de 6-2 kaybedilen Boluspor maçı kaptan Volkan Demirel’i isyan ettirdi. ilk kez bir maçta 6 gol yiyen tecrübeli file bekçisi karşılaşmadan sonra büyük üzüntü yaşadı.

“BENİM NE İŞİM VAR KALEDE”

Oldukça sinirlenen ve hiddet patlaması yaşayan kaptanın soyunma odasında yüksek bir sesle, “Abuk Subuk sapan goller yedik. Takımı da beni de rezil ettiniz” diye bağırarak ekip arkadaşlarına tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Volkan hazırlık maçında kalede kendisinin oynatılmasını da eleştirdi. Tecrübeli ad, “Madem bu bir hazırlık maçı, kendini uygulamak isteyenler oynasaydı. Benim ne işim var” diye tasa yandı.

Fenerbahçe’nin hazırlık maçında Boluspor’a 6-2 yenilmesi Volkan Demirel’in kariyerine de kötü bir istatistik bilimi olarak geçti. 90 dakika sonunda kalesinde tam 6 gol görebilen Volkan, kariyerinde ilk kez bir maçta bu değin fazla gol yedi.

Volkan Demirel, 40 metreden gol yedi – İZLE

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı özellikle Burak Aslan’ın 40 metreden attığı gole engel olamaması nedeniyle ağır eleştiriler almıştı.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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