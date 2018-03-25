Boluspor-Fenerbahçe maçından sonra ortalık karıştı

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Fenerbahçe’nin Boluspor’a 6-2 yenildiği maç sonrası saha karıştı. Şener Özbayraklı ile Boluspor asistan antrenörü Osman Bilik birbirine girdi. Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’un Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta, skorun 6-2 olmasının peşinde Boluspor’un asistan antrenörü Osman Bilik, Bolusporlu futbolcu Sefa’ya seslenerek pas yapmalarını ve saldırı yapmamalarını söyledi. Bunu duyan Fenerbahçeli Şener ile tezgâhtar antrenör Osman Bilik aralarında minik çaplı tartışma yaşandı. Tartışma sonrası ikili birbirinin üstüne yürüdü. Boluspor ve Fenerbahçeli oyuncular ikiliyi ayırmaya çalıştı. BAŞKAN ÇARIKÇI: “BOLUSPOR İLE FENERBAHÇE ARKADAŞ KULÜPTÜR” Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı yaşanan olayın ufak bir problem olduğunu açıklama ederek, “Şener ile asistan antrenör arasında küçük bir kavga yaşandı. Aralarında ufak bir problem yaşandı. Aykut hocamızla bunu görüştük. Maçtan sonra bu işin uzamaması lazım. Boluspor ve Fenerbahçe dost kulüptür. Bunların futbol içerinde kalması gerekli. Çok bir problem yok. Her maçta olabilir. Bu maçın stresidir. Maçın sonucu da olur ya Şener’i etkilemiş olabilir. Manâlı olan maçın güzel bitmesi” dedi.

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Kaynak: www.haber3.com

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