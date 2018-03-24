Boluspor-F.Bahçe maçının yankıları sürüyor

Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 3-1 geride kapadığı maçtan 6-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Alınan bu şaşırtıcı bozgun sonrası sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.
VOLKAN BAŞTA 6 GOL YEDİ
ÖTE YANDAN 90 dakika sonunda 6 gol yiyen Volkan Demirel, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kalesinde bu değin gole engel olamadı.
Tecrübeli file bekçisinin Burak Asan’ın şutunda 40 metreden topu filede görmesi sonrasında sosyal medyada birçok tenkit yapıldı.
EN FENA VOLKAN DEMİREL PERFORMANSI
2008-09 F.Bahçe-Arsenal: 2-5
2015-16 Antalyaspor-F.Bahçe: 4-2
2015-16 Braga-F.Bahçe: 4-1
2016-17 M. United-F.Bahçe: 4-1
2016-17 Kayserispor-F.Bahçe: 4-1
(F.Bahçe, M.United’a 6-2 yenildiğinde sarı-lacivertlilerin kalesinde Rüştü vardı)
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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
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