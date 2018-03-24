Boluspor-F.Bahçe maçının yankıları sürüyor

admin
Spread the love
Ulusal arayı abes devretmek istemeyen Fenerbahçe, Boluspor’la deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 3-1 geride kapadığı maçtan 6-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Alınan bu şaşırtıcı bozgun sonrası sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

VOLKAN BAŞTA 6 GOL YEDİ

ÖTE YANDAN 90 dakika sonunda 6 gol yiyen Volkan Demirel, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kalesinde bu değin gole engel olamadı.

Tecrübeli file bekçisinin Burak Asan’ın şutunda 40 metreden topu filede görmesi sonrasında sosyal medyada birçok tenkit yapıldı.

EN FENA VOLKAN DEMİREL PERFORMANSI

2008-09 F.Bahçe-Arsenal: 2-5

2015-16 Antalyaspor-F.Bahçe: 4-2

2015-16 Braga-F.Bahçe: 4-1

2016-17 M. United-F.Bahçe: 4-1

2016-17 Kayserispor-F.Bahçe: 4-1

(F.Bahçe, M.United’a 6-2 yenildiğinde sarı-lacivertlilerin kalesinde Rüştü vardı)

——————————-
Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da





http://stadimiz.com/wp-content/uploads/2018/03/boluspor-f-bahce-macinin-yankilari-suruyor.jpg

Tüm zamanların en iyi 10 kalecisinden bahsettiğimiz yazımızı da okumak isterseniz tıklayın

Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir