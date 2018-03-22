Bolt sahaya çıkıyor! Açıklandı…

Bolt, devlete ait Twitter hesabından, kendisinin Borussia Dortmund forması giydiği resmini ve altına “BVB cuma günü için hazırlanmış ol” mesajını paylaştı.
Alman kulübü de devlete ait Twitter sayfasından eski atletin mesajını seçme parça yaparak “Bolt geliyor!” paylaşımında bulundu.
Sarı-siyahlı kulübün paylaşımında ayrıca Bolt’un da katılacağı antrenmanın yarın TSİ 12.30’da seyircilere açık yapılacağı ifade edildi.
Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 altın madalyası bulunan 31 yaşındaki Bolt, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.
Bolt, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ardındaki kariyerini noktalamıştı.
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Kaynak: spor.haber7.com
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