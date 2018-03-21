‘Bize Ersun Yanal’ı getir’ sözüne Koç’tan cevap!

Fenerbahçe’de haziran ayında yapılacak kritik seçimde aday olduğunu ifade eden Ali Koç’un Sarı-Lacivertli Kulübün yeni patronu olması durumunda yeni sezonda hangi teknik adamla çalışacağı merak ediliyordu. Koç, önceki gün 5 bine yakın genel komite üyesiyle bir araya geldiği bir organizasyonda bunun bir anlamda ipucunu verdi.

Bir Genel kurul üyesinin, “Bu takım artık tabi pas yapmasın” ve “Ersun Yanal’ı takımın başına getir büyük Başkan” sözlerine Koç, “Siz daha benim vizyonumu ve projelerimi anlamadınız sanırım. Hala yan pastan bahsediyorsun. Hep beraber geleceğiz o günlere” biçiminde yanıt verdi.

İNGİLİZ ÖĞRETMEN, İSPANYOL DİREKTÖR

Ali Koç’un bu söylemleri sonrası F.Bahçe’nin mevcut Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a mesaj yolladığı da bahis edildi. Bir Takım Sarı-Lacivertli taraftarların Kocaman’ın oynattığı oyun anlayışından rahatsız olduğu biliniyor. Koç cephesinden gelen haberlere göre; Ali Koç İngiliz bir teknik adamı takımın başına getirmeyi planlıyor. Sportif direktörlük için de İspanyol bir isimle görüşüldüğü belirtildi. Koç, üyelerle bir araya geldiğinde alt yapıya oluşturacağı projelerle ilgili de teferruat veriyor.

SADECE 1 TANE TESİS YAPACAK

Başkan adayı Ali Koç “Kısa vadedeki en büyük yatırımımız, scouting ağı hazırlamak için olacak. Orta ve uzun vadede, futbol okulları ve altyapı faaliyetlerini de her yerde aşağı bakım yapmak zorundayız. Ulaşmak istediğimiz nokta, dünya çapında misal gösterilecek bir futbol akademisi meydana getirmek. Benden hiçbir tesis sözü beklemeyin. Sadece bir tane vereceğim. Sahip olduğumuz araziler içine, hayalini kurduğumuz yüksekokul için en düşük 7 saha gerçekleştirmek” sözleriyle başta daha alçak yapıya yatırım yapacağını kaydetti.

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Kaynak: spor.haber7.com

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