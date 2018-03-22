‘Beyaz Atiba’ Beşiktaş’ın radarına girdi

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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta boy takipçisi Altay’da forma giyen genç ön libero Atakan Çankaya, Süper Lig’de son 2 sezonun şampiyonu olan, bu sezon da önderlik kovalayan Beşiktaş’ın radarına girdi. İzmir ekibinde geçen sezon kısa bir dönem tayin yapan Teknik Direktör Ümit Turmuş’un, “Beyaz Atiba” benzetmesi yaparak A takıma kazandırdığı 19 yaşındaki futbolcu için menajerlerin nabız yokladığı öğrenildi.

Altay yönetimi sezon başında 1.5 milyon TL olarak açıklanan Atakan’ın bonservis ücretini iyi performansının arkasından son dönemde 4 milyon TL’ye çıkardı. Orta sahadaki hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkat genç oyuncu, Ümit Ulusal Takım’da da forma giyiyor. Bu sezon 21 maçta 1 gol kaydeden Atakan’ın Altay’la 2021 yılına değin sözleşmesi bulunuyor.

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Kaynak: www.sporx.com
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