Beşiktaş'tan sürpriz hamle! O isimle görüşüyor...

Beşiktaş’tan sürpriz hamle! O isimle görüşüyor…

Futbol
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Beşiktaş’tan sürpriz hamle! Siyah beyazlıların, son olarak Hamburg’da futbol direktörü olarak tayin yapan Dietmar Beiersdorfer ile bağlantı halinde olduğu belirtildi.

Alman basınında bulunan habere göre; Beşiktaş, bir dönem Hamburg’da başkanlık da yapan 54 yaşındaki Beiersdorfer ile görüşüyor.

Dietmar Beiersdorfer ile sportif direktör olarak görev yapmayacağı, gençlerle ilgili kulüp yapısı içinde atama alacağı belirtildi.

Alman futbol adamının, genç yeteneklerin profesyonel gruplara daha iyi bir şekilde bağlanmasını sağlayacağı kaydedildi.

Tarih: 12.03.2018 23:41 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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