Beşiktaş’tan PSG’li yldıza 10 milyon Euro !

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Yeni sezon evvelinde transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar, Fransa Lig 1 devi Paris Saint-Germain’in yıldızına kancayı takmıştı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Javier Pastore mevzusunda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal’ın, deneyimli futbolcu için ayırdığı bütçe ortaya çıktı. Fransız ve İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Beşiktaş’ın, zaferli ad için 10 milyon Euro takribî 50 milyon TL ödemeye hazır olduğunu menajerler aracılığıyla PSG’ye ilettiği kaydolundu. Kapıyı, 75 milyondan açtılar! Sezon sonunda oyuncusuyla yollarını ayırmayı tasarlayan Fransız ekibinin de menajerler aracılığıyla gelen bu teklife, “Öneriyi 15 milyon Euro takribî 75 milyon TL seviyesine sürüklerseniz kabul edebiliriz” yanıtını verdiği kaydolundu. İlk temasın ardından Başkan Fikret Orman’ın, mevzuyu kurmaylarıyla görüşüp sonrasında karara varacağı bildirildi. Fanatik

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Kaynak: www.haber3.com

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