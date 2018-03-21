Beşiktaş’tan futbolculara Galatasaray göndermesi

Başakşehir karşısında alınan kritik mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır bir bere alan Beşiktaş’ta yöneticiler de bu duruma oldukça karşı çıktı…

Gazete Habertürk’ten Kartal Yiğit’in haberine kadar; Sezonun en kötü futbolunu oynayan Siyah-Beyazlı futbolcuların en fazla vurdumduymaz hallerine kızan yöneticiler, yenilgiden çok mücadele edilmemesini kabul edemiyor. Bütün bunların yanı sıra futbolculara yapılan zamanında ödemelere de dikkat çeken Siyah-Beyazlılar, Başakşehir maçından birkaç gün önce oyuncuların hesaplarına toplamda 6.5 milyon Euro yatırdıklarını belirtip şu ifadeleri kullandı:

“Biz ödemelerimizi vaktinde yapıyoruz. Takımın bir dediğini iki etmiyoruz. Paraları aksamıyor. Rakip takımlardaki oyuncular aylarca para alamıyor gerçi sesleri çıkmıyor ve zirvedeler. Sahada tanınmayacak derecede bir Beşiktaş vardı. Böyle kazalar olur fakat oyun böyle olmamalı. Bu takıma tekrar güveniyoruz, yalnızca avantajı kaçırdık şampiyonluğu yok.”

öte taraftan futbolcuların ocak ayına ait tüm ödemelerini yapan Beşiktaşlı yöneticilerin, ulusal ara ardından şubat ayına ait alacakları da kapatacak.

ORMAN’DAN VAGNER LOVE’A YARDIM!

Devre aralarında Alanyaspor’dan 4 milyon Euro gibi bir rakama aktarma edilen fakat şimdilik istenileni veremeyen Vagner Love için başkan Fikret Orman devreye giriyor… Hala harmoni sorunu olduğu gözlenen Brezilyalı yıldız ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Orman, kendisine ne dek güvendiklerini belirtip moral verecek.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







