Beşiktaş’tan dev Talisca planı !

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Beşiktaş’ta Anderson Talisca’nın bonservisinin alınması için her geçen gün yeni bir formül ortaya çıkıyor. Siyah-Beyazlılar’m Brezilyalı yıldız için yeni planı birazcık kafa karıştırıcı olsa da sonunda mutlu son var… İki sezondur Kartal’da kiralık olarak forma giyen Talisca’nm 21 milyon Euro olan opsiyon ücretini göstermek isteyen ancak bu parayı bulmak için de kaynak arayan Siyah-Beyazlı yöneticiler, ilk olarak Benfica ile görüşüp opsiyonu kullanacaklarını belirtecek. Oysa acilen 21 milyon Euro’yu ödeme durumu bulunmayan Beşiktaş ikili ilişkilerini kullanıp ola ki de eşine hiç rastlanmamış bir yol izleyecek. Talisca’nm menajerinden oyuncuyu Çin’e 40 milyon Euro’ya satma garantisi bölge Beşiktaş, bir kulüple oluşturacağı özel protokolle Brezilyalı futbolcuyu verecek. Talisca’nın bonservisinde öncelik hakkı olan Kartal, bu parayı garantiledikten daha sonra 21 milyon Euro’yu Benfica’nın hesabına yatıracak. Daha ardından ise oyuncunun bonservisi Çinli kulübe aktarılacak.