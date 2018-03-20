Beşiktaş’tan Caner Erkin’e ceza

Siyah beyazlı takımın deneyimli sol bekinin bu tavırları Teknik Direktör Şenol Güneş’in de tepkisini çekmiş ve oyuncunu sert bir dille uyarmıştı. Caner son bölümde oyuna girdikten sonradan da ortaya koyduğu performansla tepki çekmişti. Yönetimin Caner Erkin’in bu disiplinsiz tavırlarını es geçmeyeceği öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş’ten Başakşehir maçı öncesi yaşanan bu tatsızlık sebebiyle rapor isteyen yönetimin canice vermeye hazırlandığı açıklama edildi.

Güneş’in raporu sonrası yönetim faturayı kesecek. Caner bu sezon 11’i birincil 11 edinmek üzere 17 karşılaşmada forma giydi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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