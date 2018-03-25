Beşiktaş’tan Arjen Robben bombası !

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Bu sezon başında Real Madrid tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri olan Pepe’yi kadrosuna katarak, dünya futbolunun dikkatini çekmeyi başaran Beşiktaş, gelecek sezonki bombasını çoktan belirledi. Siyah-Beyazlılar’ın, daha önce de gündemine gelen Arjen Robben için bir kere daha harekete geçtiği öğrenildi. Bu defa işi sıkı tutan ve Hollandalı yıldıza yeni sezonda forma giydirmek isteyen Kara Kartal, transfer sürecinde Ryan Babel’i başaktör olarak kullanacak. Babel’in, daha önce milli takımda da beraber forma giydiği vatandaşını ikna etmek adına çalışmalara başladığı ve bu konuda manâlı bir yol kat ettiği öğrenildi.

Teklifler geliyor fakat…

34 yaşına gelen ve Bayern Münih’le kontratı sezon sonunda bitecek olan Robben’le kulübü yeni anlaşma imzalamayı düşünmüyor. Uzaktan Doğu ekiplerinden de önerge bölge fakat en az iki sezon daha Avrupa’da üstteki seviyede kariyerini sürdürmeyi hedefleyen tecrübeli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi’nde son döneme damgasını vuran takımlardan biri olan Beşiktaş’a sıcak baktığı gelen haberler aralarında yer alıyor. Yönetim bir yandan da Hollandalı hamle oyuncusuna kaynak yaratmak adına arayışlarını sürdürüyor. Fanatik

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Kaynak: www.haber3.com

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