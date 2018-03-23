Beşiktaş’ta yaş krizi

Beşiktaş çözüm alınmazsa büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak.

Siyah-Beyazlılar son yıllarda yaptığı flaş transferlerle takımın yaş ortalamasını artırdı. Böylece ancak Beşiktaş’ın kadrosunda yaşı 30’un üstünde 13 futbolcu bulunuyor.

Bu oyuncularla yapılan sözleşmeler bitiğinde şart yaş açısından daha korkunç olacak.

QUARESMA 37 YAŞINDA OLACAK

Bu oyuncular sözleşmeleri bittiğinde futbol için ileri bir yaşta olacak. Mesela Quaresma 37, Vagner Love, Pepe ve Tolga 36, Lens, Atiba, Gökhan Gönül 35, Negredo ve Tosic 34 yaşında olacak.

EN GENCİ 32 YAŞLA CANER OLACAK

Bu oyuncuların dışarıya Ryan Babel ve Medel sözleşmeleri sona erdiğinde 33 yaşında olacak. Caner Erkin bile kontratı bittiğinde 32 yaşına girmiş olacak.

Beşiktaş Yönetimi, bu risk karşısında elindeki bu oyuncuları satmayı planlıyor.

KRİZ KAPIDA

Bu oyuncuların kadroda tutulması durumunda ise takımın yaşlanmasına seyirci kalınacak. böylece Beşiktaş’ı çok büyük bir tehlike bekliyor.

——————————-

Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







