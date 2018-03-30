Beşiktaş’ta Pepe göreve hazır

Kara Kartal Pepe’ye kavuşuyor… 1 Mart’ta Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında ayak başparmağı kırılan Portekizli stoper, yarın formasına kavuşacak. Ligdeki son 3 karşılaşmayı kaçıran ve savunmada yokluğu fazlasıyla hissedilen Pepe’ye ulusal ara ilaç gibi geldi. Ağrıları tamamen eksilen tecrübeli oyuncu, teknik ekiple yaptığı görüşmede göreve hazırlanmış olduğunu söyledi. Sıhhat heyeti Pepe’nin durumunu yakından peşine düşüp takip ederken, özel bandajla sahada çıkacağı öğrenildi.

Medel yok, Tosic var

Medel’in cezalı olduğu haftada Pepe’nin dönecek olması teknik direktör Şenol Güneş’i de rahatlattı. Kurt öğretmen, Portekizli’nin yanında Tosic’i oynatmayı düşünüyor. Hırvatistan Milli Takımı’ndan moralli dönen Vida’nın ise Aytemiz Alanya karşılaşmasına değiştirme başlaması bekleniyor.

Adriano’nun yerine Caner

Ligin bilhassa ikinci yarısında kulübeye hapsolan ve sonra oyuna giren Caner Erkin’e ilk 11 yolu göründü. Adriano kart cezalısı olduğu için Caner, Aytemiz Alanya mücadelesine sol bekte başlayacak. Ligde 5 asisti yer alan Caner’in hücumdaki katkısından hoşnut olan Siyah-Beyazlı takımın teknik heyeti, geriye dönüşlerde ise deneyimli oyuncunun ekstra özenli olmasını istedi. Caner, Alanya’nın çabuk ismi Efecan’a karşısında atama yapacak.

Gökhan Gönül’e uyarı

A Milli Takım’dan sorunsuz dönen Gökhan Gönül, yarınki maçta Aytemiz Alanya’nın en kritik oyuncusu Fernandes’e aleyhinde oynayacak. Mesut Bakkal’ın sol kanatta kullandığı Fernandes, 4-1 kazandıkları Başakşehir mücadelesine 2 gol, 1 asistlik performansıyla damga vurmuştu. Savunma arkasına yaptığı koşularla tehlike yaratan Fernandes ile maç her tarafında Gökhan Gönül yakın oynayacak. Şenol Güneş, tecrübeli oyuncusunu uyardı.