Beşiktaş’ta Pepe formasına kavuşuyor

Beşiktaş ulusal takımlarına dışarı giden oyuncularından beceriksiz şekilde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

PEPE GERİ DÖNÜYOR

Aytemiz Alanyaspor’a aleyhinde üç cezalı yıldızı Adriano, Medel ve Quaresma’dan yoksun çıkacak Beşiktaş’ta izin alarak ülkesine dışarı giden Pepe’nin oynayabilecek durumda olması yüzleri güldürüyor. Ziraat Türkiye Kupası sonradan 16 turu birincil maçında Fenerbaçe ile oynanan karşılaşmada sağ bacak baş parmağında kırık saptama edilen ve 1 aydır sahalardan uzak kalan Pepe, Alanyaspor maçında hocasından ödev bekleyecek

TAKIMDA KİMLER YOK?

BeIN Sports’un haberine göre, Teknik direktör Şenol Güneş göre gerçekleşen antrenmana ulusal takımlarda olan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavileri süren Oğuzhan Özyakup ile Negredo katılmadı.

Siyah-beyazlılarda Medipol Başakşehir maçında sağ kalça adelesinden sakatlanan ve A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Oğuzhan Özyakup’un tedavisi sürüyor. Alanya maçına yetiştirilmeye çalışan genç yıldızın yanısıra sağ elmacık kemiğinden ameliyat olan Alvaro Negredo da önümüzdeki hafta başından itibaren özel bir maskeyle antrenmanlara başlayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, yükseklik ile puan farkının daha fazla açılmaması namına kalan 8 maçta 24 puan hedefliyor. Deneyimli teknik adam, futbolcularını ligin kalan bölümüne “Demin kaybedilmiş bir şey değil. Rakiplerin de birbiriyle maçları var. Fire vermezsek şampiyon olabiliriz” sözleriyle motive etmeye çalışıyor.

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Kaynak: www.sporx.com

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