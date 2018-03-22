Medipol Başakşehir’e 1-0’lık skorla kaybedilen maçla birlikte zirvenin 4 puan gerisine düşülmesi, Beşiktaş camiasında moralleri bozdu. Beşiktaş yönetimi de ayrıca takımı ayrıca de taraftarları üst üste üçüncü üstünlük hedefine odaklandırmak için harekete geçti. Ilk Olarak kulüp başkanı Fikret Orman, Beşiktaş’ı takdim etmek nedeniyle oluşturacağı Malezya gezisini futbolcular ve teknik heyetle daha pozitif süre geçirmek için ileri bir tarihe erteledi.

TARAFTARA ÇAĞRI

YÖNETIM KURULU üyeleri, “Şampiyonluk” vurgusunun daha fazla yapılmasına, Süper Lig’e bahşedilen milli arada İstanbul’da kalan oyuncularla yemek yemek organizasyonlarında bir araya gelinmesine ve derneklerin organizasyon çalışmalarına katılarak camianın şampiyonluk algısının güçlendirilmesine karar verdi. sırası gelmişken daha ligin bitimine 8 hafta olduğu belirtilerek, siyah-beyazlı taraftarlardan da desteklerini tıpkı sürdürmeleri ve takımın yanına olmaları istendi.

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Kaynak: www.sporx.com

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