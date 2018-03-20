Beşiktaş’ta büyük çöküş; 10 maçta sadece 2 kez…

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş bu sezon başarı istikrarını bir türlü yakalayamadı. 26 haftası tamamlanan ligde 14 başarı bölge Siyah Beyazlıların 8 beraberliği ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. Birincil şampiyonluğun geldiği 2015-2016 sezonunun 13, 2.şampiyonluğun geldiği 2016-2017 sezonunun 8 puan ardından olan Siyah Beyazlıların bu sezonki yaşadığı en manâlı sıkıntılardan birinin geri dönüş olduğu görülüyor.

Bu sezon biri Süper Kupa elde etmek üzere 10 maçta mağlup duruma düşen Şenol Güneş’in öğrencileri bu maçlardan yalnızca 2 tanesinde galip gelmeyi başardı. Diğer 8 maçın 5’ini kaybeden Siyah Beyazlılar 3 tanesinde de berabere kaldı. Berabere kalınan iki maçtaki gollerin son dakikada atılması da Beşiktaş’ı 2 kere yenilgiden kurtaran önemli bir etken oldu. Beşiktaş lig maçları baz alındığında geriye düştüğü 9 maçta 18 puan kaybederken gelir hanesine 6 puan yazdı.

Birincil devrede geri dönüş değil

Sezona Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Siyah Beyazlılar 6.haftadaki Fenerbahçe deplasmanına değin 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçların hepsine önde başlayan Beşiktaş, öncelikle Fenerbahçe deplasmanında yenik duruma düştü ve karşılaşmayı 2-1 kaybetti. İki hafta sonradan yeniden deplasmana dışarı giden Beşiktaş bu kere Gençlerbirliği karşılaşmasını mağlup durumdan galibiyete çeviremedi ve tekrar 2-1 yenildi. Siyah Beyazlılar 9.haftada sahasında M.Başakşehir’e 0-1’den 1-1’i oysa yakaladı ve yenik duruma düştüğü 3. karşılaşmasını da kazanamadı.10.hafta ile 15. hafta arasında oynadığı maçlarda yenik duruma düşmeyen Kara Kartallar 5 maçlık seriden 3 başarı ve 2 beraberlik çıkardı. Beşiktaş, bir kere daha yenik duruma düştüğü 15.haftadaki Kayseri deplasmanında da 1-0’dan 1-1 beraberliği sağlayabildi ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı. En çok puan kayıplarının yaşandığı bu dönemde 17. haftada Sivas deplasmanına giden Şenol Güneş’in öğrencileri 1-0’dan 1-1’i yakalamasına rağmen 83.dakikada yediği golle karşılaşmayı 2-1 kaybetti ve geriye doğru düştüğü 5. karşılaşmada da puan kaybetmeye devam etti.

2. devrede Antalyaspor ve Fenerbahçe ve maçlarını çevirdi

2. devreye yine Antalya galibiyeti ile başlayan Beşiktaş bu kere geriden gelerek kazandığı birincil maçını oynadı. Antalya’da 8. dakikada geriye düşen Kara Kartallar Talisca’nın 2 golü ile mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş’ın geriye düşüp kazanamadığı 6. maç yeniden bir deplasman maçıydı.20 .haftada Bursaspor ile deplasmanda oynayan Siyah Beyazlılar Adriano ile öne geçmesine karşın Bursaspor’un gollerine engel olamadı devreyi 2-1 mağlup kapattı. Beraberliği ancak son dakikada Negredo ile yakalayan Kara Kartallar geri düştüğü 7.maçında 15.puanını Bursa’da bıraktı. Beşiktaş’ın geriden gelerek kazandığı 2. maç Fenerbahçe derbisi oldu. Maça Fernandao’nun golü ile 1-0 yenik başlayan Şenol Güneş’in öğrencileri 2.devrede attığı 3 gol ile bu sezon 2. defa geriden gelerek kazandı.26.haftada tekrar bir deplasmana dışarı giden Kara Kartallar ilk devrede olduğu gibi M.Başakşehir’e karşı yine mağlup duruma düştü; fakat bu kere birliktelik golü zeka atamadığı için geriye düştüğü 7. maçını da 1-0’lık skorla kaybetti.

Siyah Beyazlılar lig maçı olmadığı için değerlendirmeye alınmayan Süper Kupa maçında da A.Konyaspor’a aleyhinde yenik duruma düşmüş ve maçı çeviremeyerek 2-1’lik mağlubiyetle Süper Kupa’yı A.Konyaspor’a kaptırmıştı.

Deplasmanda korkunç puan kaybı

Beşiktaş’ın geri dönüş sağlayamadığı maçların 6 tanesinin deplasmanda olması da bu araştırmada uyarı çeken kayda değer bir ayrıntısıyla uğraşma. Vodafone Park açıldığından beri kendi sahasında lig maçı kaybetmeyen Siyah Beyazlılar geri düştüğü maçları da bir şekilde beraberliğe getirip mağlup olmaktan kurtuluyor. Oysa deplasman maçlarında geri dönüş sağlanamadığı için puan kayıplarının daha fazla olduğu görülüyor. Kara Kartallar bu sezon toplamda 28 puan kaybederken bu kayıpların 22’ini deplasmanda 6’sını kendi sahasında yaşadı. Deplasmandaki 22 puan kaybının 18’i geri dönüşün sağlanamadığı maçlar oldu. Öteki 2 rastlama ise 0-0 ve 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş geri çeviremediği maçlar

Süper Kupa: A.Konyaspor 2 Beşiktaş 1( 1-0’dan 1-1 yakalandı 2-1 mağlup olundu)

Lig:Fenerbahçe 2 Beşiktaş 1 (2-0’dan 2-1’e geldi)

Gençlerbirliği 2 Beşiktaş 1 (2-0’dan 2-1’e geldi)

Beşiktaş 1 M.Başakşehirspor 1(0-1’den beraberlik yakalandı)

Kayserispor 1 Beşiktaş 1 (0-1’den beraberlik yakalandı)

Demir Grup Sivasspor 2 Beşiktaş 1 (1-0’dan 1-1 yakalandı 2-1 mağlup olundu)

Bursaspor 2 Beşiktaş 2 (1-0 öne geçti daha sonra 2-1 mağlup duruma düştü sonuç 2-2 )

M.Başakşehir 1-0

Çevirdiği maçlar

Antalyaspor 1 Beşiktaş 2

Beşiktaş 3 Fenerbahçe 1

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Kaynak: www.sporx.com

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