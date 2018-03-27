Beşiktaş’ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 top kapma, sıcacık alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla süren idmanın, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Antrenmana ulusal takımlarda bulunan Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Hollandalı Ryan Babel, Brezilyalı Anderson Talisca, Hırvat Domagoj Vida, Sırp Dusko Tosic, Şilili Gary Medel ve Portekizli Ricardo Quaresma katılmadı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın oluşturacağı antrenmanla devam edecek.

Tarih: 26.03.2018 20:35

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Kaynak: www.ajansspor.com

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