Beşiktaş’ta anlaşma tamam ! 5 yıllık imza…

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Beşiktaş yönetimi, İspanyol kaleci Fabri’de mutlu sona ulaştı. Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup’tan sonradan Fabri ile de uzun süreli anlaşma imzalamak isteyen siyah beyazlılar, 30 yaşındaki İspnayol kaleci ile ilke anlaşmasına vardı.

Ailesiyle birlikte İstanbul’da olmaktan mutlu olduğu için kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek isteyen Fabri, yönetimle yaptığı görüşmede; “Şu lahza için üstünlük yarışındayız. Sözlşem meselesi fazla önemli yok. Sezon sonunda oturup, konuşuruz. Size zorluk çıkaracak değilim. Ben burada fazla mutluyum.” ifadelerini kullandığı belirtildi. Kontratı 2019’da bitecek olan Fabri ile 5 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Kartal’ın, deneyimli kalecinin takımda kalmasına kesin gözüyle baktığı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda İspanyol eldivenle sezon bitiminde anlaşma imzalayacak olan idare, Fabri’nin yıllık ücretinde de iyileştirme yapacak. bu arada Fabri-Tolga Varlıklı ikilisinin peşinde yeni kaleciler geliştirmek isteyen siyah beyazlılar, Utku Yuvkuran’ı ise önümüzdeki sezon kesintisiz forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamaya çalışacak. Milliyet

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Kaynak: www.haber3.com

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