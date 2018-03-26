Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’dan mütevazı açıklama!

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Portekiz, Mısır‘la oynadığı hazırlık maçını Cristiano Ronaldo‘nun 90+2 ve 90+4‘ta attığı gollerle 2-1 yenerken mücadelenin öne çıkan isimlerinden biri de Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’ydı.

Siyah Beyazlı futbolcu, Real Madrid‘in süperstarının attığı iki golde de pası veren ad olurken mücadelenin arkasından da epeyce alçak gönüllü talimat yaptı.

Quaresma, gösterdiği mükemmel performansın sorulması üstüne “Ben yalnızca işimi yaptım. Hocamız Fernando Santos takımı ayağa kaldırmaya çalıştı ve ben de takımına yardım ettim.” ifadelerini kullandı.
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Kaynak: www.fanatik.com.tr
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