Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nden elde ettiği gelir

AYAK BASTI PARASI: 59 MİLYON TL

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etmesine rağmen kasasına önemli bir parayı da koymayı başardı.

Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsilci tek ekip olarak 12.7 milyon euroluk (59 milyon TL) but bastı parasının tamamının kasasına koyan siyah-beyazlılar, Bayern Münih’e elense de bu sezon para bastı.

PAZARLAMA GELİRİ: 115 MİLYON TL

Pazarlama geliri olarak ise yaklaşık 25 milyon euroluk (115 milyon TL) kazanç elde eden Kartal, performans geliri olarak da 3 başarı ve 2 beraberlik alması sebebiyle 5.5 milyon euroluk (25 milyon TL) almaya adalet kazandı.

TOPLAM 230 MİLYON TL

Son grup maçında aldığı beraberlikle bir üstteki tura adını yazdırmayı başaran teknik direktör Şenol Güneş’in öğrencileri, 6 milyon euroluk (28 milyon TL) son 16 primi de aldı. Bütün bu gelirlerle Beşiktaş’ın kasasına giren para 50 milyon euroyu (230 milyon TL) buldu.

——————————-

Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







