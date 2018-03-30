Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş’ten Cenk Tosun itirafı!

teknik direktörü, İngiliz basınına‘un‘a aktarma sürecini anlattı.

“Liverpool Echo” adlı internet sitesine konuşan Güneş, Cenk’in transferiyle ilgili olarak “Bu karar, kulübümüz adına hiç de basit olmadı. Çünkü Cenk takımın en kayda değer oyuncularından biriydi.” ifadelerini kullandı.

Eski öğrencisinin Premier Lig’de başarılı olabileceğinin altını çizen başarılı teknik adam, Cenk’le ilgili olarak “Hemen Şimdi genç ve ayrıca futbolu ayrıca de çalışmayı fazla seviyor.” yorumunu yaptı.

Siyah Beyazlılar’ın hocası, Cenk’in 2 gol attığı Stoke City maçındaki performansının da üstüne çıkabileceğini belirtirken “Cenk, hem kafa hem de ayaklarını kullanabilen mükemmel bir santrfor.” şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr

