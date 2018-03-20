Beşiktaş’ın golcü pişmanlığı ve hayal kırıklıkları!

Bir dönem Demba Ba, Mario Gomez, Aboubakar ve Cenk Tosun’la gol sorunu yaşamayan Kartal artık forvette suskun kaldı.
NEGREDO LİGDE 5 GOL ATTI
Beşiktaş Gomez, Aboubakar, Cenk Tosun ve Demba Ba’dan aldığı verimi ne Negredo ne de Love’dan alamadı. Sezon başında 35 gol sözü veren Negredo ligde şu ana kadar sadece 5 gol kaydetti.
VAGNER LOVE DÜŞ KIRIKLIĞI
Ligin 2. yarısında Cenk Tosun’un boşluğunu yüklemek için aktarma edilen Vagner Love ise ligde ama 2 gol kaydetti. Gösterdiği fena performansla tepki bölge Brezilyalı futbolcu şimdiden hüsran yarattı.
DEMBA BA İÇİN PİŞMANLIK
Ara aktarma döneminde forvet tercihini Demba Ba’nın yerine Vagner Love’dan yandan kullanan Beşiktaş Yönetimi, Senegalli starın Göztepe’de 7 maçta 5 gol atmasıyla pişmanlık yaşamaya başladı.
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Kaynak: www.sporx.com
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