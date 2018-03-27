Beşiktaş’ın eski golcüsü Ailton, Alman ekibini topa tuttu!

Almanya Ligi ekiplerinden Werder Bremen’in unutulmaz isimlerinden biri olan ve daha önce Türkiye’de Beşiktaş forması da giyen Ailton, Werder’in şu andaki durumundan memnun olmadığını söyledi. Mızıkacılar’ın eski golcüsü, Werder Bremen’in geleceğinin öyle aydınlık görünmediğini açıklama etti.

“Werder’in geleceği namına endişeliyim”

Werder Bremen formasıyla 214 maçta 106 gole imza atan Ailton, “Werder bu sezon ligde kalacak. Ama; birkaç yıl içinde nereye gideceği konusunda endişeliyim. 2003’deri 2009’a dek olan dönem şu lahza yok. Frank Baumann bir tepki atamak zorunda” dedi.

Spor Direktörü Baumann’ı eleştirdi

Werder’in yeni oyuncularının kulübün büyüklüğünü anlamaları gerektiğini bildiren Ailton, ”Frank Baumann’ın kendisine bir soru sorması gerekiyor. hemen sahip oldukları oyuncular Avrupa’ya katılabilmek için tatmin edici mi? Yoksa 10.sırada yer alabilmek için mi tatmin edici? Özellikle hücum hattına takviyeler gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“Takviyeler yapılmalı, hücumda eksikler var”

“3-4 oyuncu takviyesi yapılmalı” diyen Ailton, “Örneğin; Max Kruse, takımın en skorer oyuncusu ve sadece 6 gol atabilmiş. Bu hiçbir şey yok. Daha artı potansiyeli var lakin diğer saldırı oyuncularının da desteği olmalı. Hem şu anki teknik direktörler çok rahatlar. Eski teknik adamlar gibi galibiyet için fazla pozitif zorlama yapmıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ailton’un kariyeri hakkında…

Futbol kariyerinde Santa Cruz, Guarani, Werder Bremen, Schalke, Beşiktaş, Hamburg, Grasshoppers, Duisburg, Metalurh Donetsk ve Uerdingen takımlarında oynadı. acilen 44 yaşında olan Ailton’un futbol kariyerinde 258 maçta 119 golü bulunuyor. ( DIŞ HABER)

Tarih: 26.03.2018 23:32

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







