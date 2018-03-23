Beşiktaş’a Mitrovic piyangosu !

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Beşiktaş’tan kiralık olarak Brugge’de forma giyen Matej Mitrovic, yeni takımında gösterdiği başarılı performansın karşılığını fark etti. Sezon sonuna kadar Belçika ekibinin kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusuyla ilgili olarak yola devam kararı verdiği öğrenildi. Opsiyonda pazarlık gündemde Buna göre Brugge Kulübü, 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı oyuncunun bonservisini alacak. Sezon sonunda kullanılacak opsiyonla birlikte 24 yaşındaki sıkı savunma oyuncusunun daimi transferinin sağlanmasına karşın adım atılacağı, siyah-beyazlılarla bu miktarın bir nebze indirilmesi için pazarlığın da gündeme gelebileceği belirtildi. Savunmada vazgeçilmez oldu Ekip savunmasına ciddi katkı yaptığı belirtilen Hırvat defansçının, yeni ekibine harmoni konusunda da bir sıkıntısı olmadığına dikkat çekildi. Şu başlıca kadarki performansı oldukça tatmin edici yer alan ve ilk 11’in değişilmez ismi olan Mitrovic’in kalması için gerekli girişimlerin sezon sonunda başlatılacağı belirtildi. Hırvatistan ile Rusya’ya Hırvatistan Milli Takımı’nın da vazgeçilmezleri arasına giren Matej Mitrovic, Dünya Kupası elemeleri için geçtiğimiz yıl ekip kadrosundaydı. Finlandiya, Ukrayna ve play-off’teki Yunanistan maçlarında forma giyen oyuncunun, Rusya’daki Dünya Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor. Özel istekle ABD’ye götürülmedi Mitrovic son olarak Hırvatistan’ın ABD’ye oluşturacağı hazırlık maçlarının kadrosuna alınmış arkasında çıkarılmıştı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan oyuncunun, kendisinden önümüzdeki maçlarda adet edinmek isteyen Belçika ekibinin özel isteği sonucu ve Hırvatistan Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmeler neticesinde kadrodan çıkarıldığı öğrenildi. Uyruk

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Kaynak: www.haber3.com

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