Beşiktaş’a 4,5 milyon euroluk müjde!

Beşiktaş’tan kiralık olarak Brugge’de forma giyen Matej Mitrovic, yeni takımında gösterdiği başarılı performansın karşılığını gördü. Sezon ardına kadar Belçika ekibinin kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusuyla ilgili olarak yola devam kararı verdiği öğrenildi.

Opsiyonda pazarlık gündemde

Buna göre Brugge Kulübü, 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı oyuncunun bonservisini alacak. Sezon sonunda kullanılacak opsiyonla birlikte 24 yaşındaki defans oyuncusunun daimi transferinin sağlanmasına karşın adım atılacağı, siyah-beyazlılarla bu miktarın bir nebze indirilmesi için pazarlığın da gündeme gelebileceği belirtildi.

Savunmada vazgeçilmez oldu

Ekip savunmasına ciddi katkı yaptığı belirli Hırvat defansçının, yeni ekibine armoni konusunda da bir sıkıntısı olmadığına dikkat çekildi. Şu asıl kadarki performansı oldukça yeterli yer alan ve birincil 11’in değişilmez ismi olan Mitrovic’in kalması için gerekli girişimlerin sezon sonunda başlatılacağı belirtildi.

Hırvatistan ile Rusya’ya

Hırvatistan Ulusal Takımı’nın da vazgeçilmezleri arasına giren Matej Mitrovic, Dünya Kupası elemeleri için geçtiğimiz sene takım kadrosundaydı. Finlandiya, Ukrayna ve play-off’teki Yunanistan maçlarında forma giyen oyuncunun, Rusya’daki Dünya Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor.

Özel istekle ABD’ye götürülmedi

Mitrovic son olarak Hırvatistan’ın ABD’ye oluşturacağı hazırlık maçlarının kadrosuna gücenmiş arkasında çıkarılmıştı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan oyuncunun, kendisinden önümüzdeki maçlarda kullanmak isteyen Belçika ekibinin özel ricası sonucu ve Hırvatistan Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmeler neticesinde kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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