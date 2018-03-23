Beşiktaş, Talisca transferinde izleyeceği yöntemi belirledi

Beşiktaş’ta Anderson Talisca’nın transferi konusunda izlenecek yol haritası netleşmeye başladı. Benfica ile sözleşmesini 2021 yılına değin uzatan Brezilyalı yıldız Talisca’yı elden kaçırmak istemeyen Beşiktaş satın alma opsiyonu kozunu son dakikaya değin elinde tutacak.

Gelen tekliflerden sonradan artık Beşiktaş’ta kalmak istemediği iddia edilen Talisca’nın tam aksine Siyah-Beyazlı kulüpte fazla mutlu olduğunu bildiren Beşiktaşlı yöneticiler, oyuncuyla ilgili izlenimlerini ve bundan daha sonra peşine düşüp takip edecekleri yol haritasını açıkladı. İşte o sözler:

DÖNÜŞÜNDE PATLAMA YAPAR

Talisca’nın kesinlikle burada olmaktan bir şikayeti yok. Bu söylentiler katiyen temiz kalpli değil. Beşiktaş için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ancak son dönemde Brezilya Milli Takımı’na çağrıldıktan sonradan heyecana dayalı bir düşüş olduğunu düşünüyoruz. Bunun muhakkak kalıcı bir dönem olmadığı kanaatindeyiz. Brezilya Milli Takımı kampından döndükten sonradan Talisca’nın patlama yapacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar Beşiktaş’a yaptığı katkılar ortada. Bundan sonra da performansının artarak devam edeceğinden en küçük bir endişemiz bile yok.

SEZON ARDINA KADAR BEKLERİZ

Talisca’nın transferi konusunda çok stratejik davranıyoruz. 21 milyon euroluk bonservis bedeli bizim için fazla yüksek. Ancak bu Talisca’nın opsiyonunu kullanmayacağız anlamına da gelmez. Sezon sonuna kadar bekleyeceğiz. Talisca’nın, Rusya’daki finaller için Brezilya Milli Takımı’na çağrılması da fazla manâlı. Şüphesiz bu da fiyatını yükseltecektir. Sezon sonunda Beşiktaş’ın menfaatlerine uygun bir ortam oluşursa biz de bonservisini alır, sonradan satarız. Ocak döneminde Talisca’ya 40 milyon euro veren Çin ve İngiliz kulüpleri oldu. Sezon sonuna dürüst bu koşul netleşir.

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Kaynak: www.sporx.com

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