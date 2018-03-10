Beşiktaş Süper Lig’de 2018’in en çok puan toplayan takımı

Beşiktaş Süper Lig’in son 8 haftasında bir diğer deyişle 2018 yılı içinde oynanan lig maçlarında 6 galibiyet 2 birliktelik aldı ve yenilgisiz 20 puan topladı. Siyah-beyazlı takım bu nedenle 2018 yılı içinde en fazla puan bölge ekip oldu.

Ilk sözde sonunda Başakşehir’in 6 puan gerisindeydi, 25.haftada yakaladı

Beşiktaş sezonun birincil yarısı sona erdiğinde lider konumda bulunan Medipol Başakşehir’in 6 puan ardından kalmıştı. Beşiktaş 2018 yılı içinde topladığı 20 puan ile bir anda Başakşehir ile puanlarını eşit ışık halkası getirdi.

2018 Süper Lig en başarılı ilk 4 takım

1-Beşiktaş 8 maç 20 puan

2-Galatasaray 7 maç 15 puan

3-Başakşehir 8 maç 14 puan

4-Akhisarspor 7 maç 14 puan

Tarih: 10.03.2018 20:56 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur