Beşiktaş, Serkan Reçber’e teklif yaptı

REÇBER DE TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş’tan sürpriz bir hücum geldi. Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman eski futbolcu ve spor yorumcusu Serkan Reçber’e sportif direktörlük teklifinde bulundu.

Reçber’in Beşiktaş ile çalışmaya sıcak bakıyor. Son dönemde TRT Spor’da yaptığı yorumlarla dikkat çeken Serkan Reçber futbolculuk kariyerini Zeytinburnuspor’da başlamış sırasıyla, Fenerbahçe, Dardanelspor, Vanspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Yimpaş Yozgat, Bursapor, Eskişehirspor, Antalyaspor, Konya Şekerspor ve Güngören formaları giydi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTER

ÖTE YANDAN siyah-beyazlı taraftarlar, Başkan Fikret Orman’ın Serkan Reçber’e sportif direktörlük teklifi yapmasına sosyal medyadan öneri yaptı.