Beşiktaş seriyi 32 maça çıkardı! Vodafone Park…

Gençlerbirliği karşısında alınan 1-0’lık galibiyetle ligde 2. sıraya yükselen Beşiktaş, Vodafone Park’taki yenilmezlik serisini sürdürdü. Kartal, yeni stadında oynadığı 32 lig maçında da yenilmedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği’ni misafir eden Beşiktaş, taraftarı önündeki karşılaşmadan 1-0 şampiyon ayrılarak, Başakşehir’i geride bıraktı ve ligde 2. sıraya yükselmeyi başardı.

Beşiktaş bu sonuçla sahasındaki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Vodafone Park’taki ilk maçına 11 Nisan 2016 tarihinde Bursaspor aleyhinde meydana çıkan ve o günden bu yana bütün 32 lig maçında taraftarı önünde doruk gösteren Beşiktaş, bu maçlarda rakiplerine hiç yenilmedi. Şenol Güneş’in öğrencileri iç sahadaki lig maçlarında 7 kere sahadan beraberlikle ayrılırken, 25 maçta da rakiplerine puan şansı tanımadı.

Vodafone Park’ta oynanan lig maçlarında rakiplerine galibiyet şansı vermeyen Beşiktaş, benzer performansı Avrupa maçlarında da gösterdi. Yeni evinde bugüne kadar 6’sı Şampiyonlar Ligi, 3’ü de UEFA Avrupa Ligi karşılaşması almak üzere 9 defa maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 4 başarı ve 5 galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlılar Vodafone Park’taki tek yenilgisini ise 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında aldı. Beşiktaş, bu maçta Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Kara Kartal, yeni stadı açıldığı günden bu yandan oynadığı 8 Türkiye Kupası karşılaşmasında 6 başarı, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Vodafone Park’ın açılmasından önce farklı statlarda oynanan son 7 iç saha maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni mağlup ederek iç sahadaki yenilmezlik serisini de 39 maça çıkarmış oldu.

Tarih: 10.03.2018 21:05 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur