Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa, ilk yarıyı geçmeli!

‘in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olup şampiyonluk yarışında yara alan, ulusal maç arasına 50 puanla 3. sırada girdi.

Lider Galatasaray’ın 4, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir’in 3 puan gerisindeki Beşiktaş’ta puan kayıplarına rağmen şampiyonluğa olan inanç devam ediyor. Geçtiğimiz gün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da yaptığı açıklamada bu inancı, ”Taraftarımızla birlikte biz üçüncü şampiyonluğa ulaşacağız” sözleriyle dile getirmişti.

Sezon sonunda kupaya olan inancı süren Beşiktaş’ın üstünlük yaşayabilmesi için acayip bir detay dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş’ın kazanan olmak için kalan maçlarda, birincil yarıda aldığı sonuçlardan çok daha iyi neticeler edinmek zorunda olduğu ortaya çıkıyor.

İLK YARIYI GEÇEMEZSE, SON 20 YILA TARAFINDAN ÜSTÜNLÜK KUVVET

Beşiktaş, kalan 8 haftadaki rakipleriyle ilk yarıda oynadığı maçlarda 15 puan toplayabilmişti. Siyah-beyazlı ekip ikinci yarıdaki maçlarda bu 15 puanın üstünde bir performans sergileyemeyip, ilk yarıdaki performansını tekrar eder ve en iyi ihtimalle 15 puan çıkarırsa sezon sonunda 65 puana ulaşabiliyor.

Metamatiksel olarak 65 puanla şampiyonluk ihtimali bulunsa da Süper Lig’in son 23 sezonunda bunu başarabilen bazı olmadı. Süper Lig’in son 20 sezonunda asgari üstünlük puanı 70 oldu.

Son 20 sezonda Süper Lig’in en düşük puanlı şampiyonluğuna 2006/2007’de 70 puanla Fenerbahçe ulaştı. 2008/2009’da Beşiktaş, 2012/2013’te de alatasaray 71’er puanla üstünlük yaşayabilmişti.

İşte Süper Lig’in son 20 sezonunda asgari puanlı şampiyonlar…

2012/2013 – Galatasaray (71)

2008/2009 – Beşiktaş (71)

2006/2007 – Fenerbahçe (70)

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Kaynak: www.sporx.com

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