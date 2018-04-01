Beşiktaş kaç gün izin yapacak?

Üstünlük yarışında yara elde etmek istemeyen Beşiktaş, kendi taraftarı önünde oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçını kayıpsız geçti. Siyah-beyazlılar, rakibini Talisca’nın golüyle 1-0 yenerek haftayı moralli tamamladı.

Güneş’deri futbolcular 1 gün izin

Şenol Güneş ve öğrencileri, Süper Lig’de gelecek hafta ise Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş teknik heyeti, futbolculara Alanyaspor maçı sonrası 1 günlük izin verdi.

Hazırlıklar Pazartesi başlıyor

Beşiktaş, 1 jurnal iznin peşinde 2 Nisan Pazartesi günü saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak. ()

Tarih: 31.03.2018 23:07