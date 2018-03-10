Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı geçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin gerisinde bakımlı alanda top kontrolü ve pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların antrenmanın arkasından tesislerde kampa girdiği duyuruldu.
Tarih: 09.03.2018 20:40 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur