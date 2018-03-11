Beşiktaş farkı eritti, gözüne zirveye dikti

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş, uzun süredir geride kaldığı ligde, son 3 haftada aldığı galibiyetlerle farkı eritmeyi başardı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

Süper Lig’in 25 haftalık bölümünün genelinde rakiplerinin ardındaki kalan son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, tekrar tekrar elde ettiği galibiyetlerle ikinci sıraya değin yükseldi. Ligin 22. haftasında dördüncü sırada kalan Beşiktaş, sonraki karşılaşmada üçüncü durumda yer alan Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek rakibiyle sıralamada yer değiştirdi. Bir sonraki hafta Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden ve son 3 maçta 9 puan alan Beşiktaş, söz konusu haftaya ikinci sırada başlayan Medipol Başakşehir’i averajla geçerek ikinci sıraya yükseldi. Toplamda 50 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, rakibiyle puanları eşitledi.

8 puan geriden geldi

Bu sezon 3 kulvarda uğraş eden ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının yoğun olduğu dönemde ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, geriden gelip zirveye tutunmayı başardı.

Ligin 8. haftasına değin 14 puan toplayabilen ve lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşen siyah-beyazlı ekip, 9. haftada da benzer şekilde rakibinin arkasından kaldı.

Beşiktaş, 9. haftada 15 puanla, zirvenin 8 puan gerisine düşmesine rağmen, sonraki 16 maçta farkı eritti.

17 hafta sonradan ikinci sıraya yükseldi

Son haftalarda başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş, ligde 17 hafta daha sonra ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

Sezona iyi başlayan ve 3. haftada 7 puanla averajla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, 7. haftada 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’ın 5 puan gerisinde ikinciliğini korudu.

Ligin 8. haftasında Gençlerbirliği’ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, ikincilikten inip altıncı sıraya dek düştü. Siyah-beyazlı takım, bir sonraki hafta Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak yedinci sıraya geriledi. 10. haftada Aytemiz Alanyaspor’u yenerek üçüncü sıraya dek yükselen ve 3 hafta bu derecede kalan siyah-beyazlı ekip, 13. haftada dördüncülükte kaldı. Beşiktaş, ligin ilk yarısını da Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardındaki dördüncü bitirdi. İkinci yarının birincil 5 haftasında da dördüncülükte kalan Beşiktaş, sonraki hafta üçüncülüğe yükseldi. Siyah-beyazlı takım, zirve tırmanışını sürdürdü ve 25. haftada ikinci sıraya çıktı.

Beşiktaş, bu sezon 11 hafta dördüncü sırada kalırken, altışar hafta üçüncü ve ikincilikte yer aldı. Siyah-beyazlı takım birer hafta da altıncı ve yedinci sırada bulundu.

Ligin ikinci yarısında başarı oranını yükseltti

Beşiktaş, bilhassa ikinci yarıdaki başarılı performansıyla an be an zirveye yaklaştı.

Sezonun ikinci bölümünde şu asıl kadar 8 karşılaşmaya meydana çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

Ligin birincil yarısındaki 17 maçta 8 kere rakiplerine menfaat kurabilen ve yüzde 47 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, ikinci yarıdaki 8 karşılaşmada 6 galibiyet alarak yüzde 75’lik kazanma oranı tutturdu. Siyah-beyazlılar, bu nedenle genel başarı oranını da yüzde 56’ya çıkardı.

Son 5 maçta rakiplerini yakaladı

Ligin 20. haftasına dek zirvenin 6 puan arkasında kalan Beşiktaş, son 5 maçta elde ettiği galibiyetlerle rakiplerini yakaladı.

Geride kalan 5 karşılaşmada 4 başarı ve bir beraberlik bölge siyah-beyazlı ekip, 13 puan toplayarak ikinci sıraya kadar geldi.

Beşiktaş, söz konusu 5 maçta Kardemir Karabükspor’u 5-0, Fenerbahçe’yi 3-1, Trabzonspor’u 2-0 ve Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım, bu periyottaki tek puan kaybını ise Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak yaptı.

Liderlik hasretini sonlandırmaya yaklaştı

Son haftalarda elde ettiği sonuçlarla ikinci sıraya dek yükselen Beşiktaş, liderlik ve arkasından şampiyonluk için umutlarını artırdı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geride kalan 2 sezonun büyük bölümünde liderlikte kalan siyah-beyazlılar, bu sezon henüz zirvede yer alamadı. 2017-2018’in bazı haftalarında liderle benzer puanda olmasına rağmen averajla geride kalan Beşiktaş, kalan haftalarda ilk olarak lider Galatasaray’ın önüne geçmeye çalışacak.