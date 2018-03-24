Beşiktaş Fabri ile anlaşamadı

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Beşiktaş’ta, kaleci Fabri’nin geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte siyah-beyazlı yönetimin, İspanyol file bekçisinin menajeriyle yaptığı görüşmelerin detayları… Beşiktaş’ta ara sıra eleştirilse de kalesinde güven veren kaleci Fabri’nin 2019’da bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde yer alan Siyah-Beyazlı yönetim az önce bu konuda bir sonuç alamadı. Takriben 1 haftadır İstanbul’da yer alan Fabri’nin menajeri Efraim ve avukatı Vicente Montes ile görüşen yöneticiler sözleşmenin süresi ve istenilen aidat konusunda uzlaşmaya varamadı. Menajer Efraim toplantılarda şunları söyledi: “Fabri buraya bonservisi olmadan ve sizin istediğiniz şartlarda geldi. Aldığı ücret bütün yabancılardan eksik bu konuda sizden anlayış bekliyoruz” İspanyol eldivenin menajerinin takvim 2.5 milyon Euro’dan 5 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. BAŞKAN ÇÖZECEK Bu arzu Beşiktaş kanadından olumlu karşılanmazken konunun başkan Fikret Orman ile yapılacak görüşmeden daha sonra çözüleceği öğrenildi… Siyah-Beyazlılar’ın İspanyol eldivenin ücretini iyileştireceği ve orta yolun bulunacağı belirtildi. Habertürk
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Kaynak: www.haber3.com
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