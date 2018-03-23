Beşiktaş Çin’de kasasını dolduracak

Beşiktaş’ı Uzakta Doğu pazarına sokmak i çin büyük bir uğraş sarf eden ve bu doğrultuda geçtiğimiz sezon takımı Çin’e dek götüren başkan Fikret Orman, yeni projenin startını verdi…

Gazete Habertürk’ten Kartal Yiğit’in haberine kadar, yeni sezon kamp dönemini yine Çin’de yerine getirmek isteyen Orman, dün akşam bu ülkeye gitgide artarak çalışmalarını başlattı.

Singapur’da da kalacak olan Fikret Orman’ın kamp yerlerini gezeceği, pazarlama ekibinin de hazırlık maçları için bazı görüşmeler oluşturacağı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile İstanbul’da oynanan maçta Alman kulübün CEO’su Karl Heinz Rummenigge ile bu konuda görüntü yapan Orman’ın, “Dünya genelinde 4.5 milyon adet forma satıyoruz. Bunların adam başına, 100 Euro ve bunun 3 milyonu Çin’de satılıyor” sözlerinden fazla etkilendiği ve Uzak Doğu pazarına girme kararını adamakıllı sağlamlaştırdığı belirtildi.

91 MİLYON ÇİNLİ İZLEDİ



Öte yanlamasına Almanlar ile yapılan görüşmede mali işlerden sorumlu yönetici Berk Hacıgüzeller ile pazarlamadan sorumluluk sahibi ad Hüseyin Mican’ın düşünce alışverişinde bulundukları ve ayrıntılı bir rapor hazırladıkları öğrenildi. Beşiktaş’ın geçen sezon başı Schalke ile oynadığı maçı 91 milyon Çin vatandaşı izlemişti. Fikret Orman bunu fırsata çevirip kulübü bu pazara tanıtmak ve kulübün kasasını yüklemek istiyor.

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Kaynak: www.sporx.com

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