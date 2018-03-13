Beşiktaş Bayern Münih maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Bayern Münih ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda, siyah-beyazlı oyuncular, basın mensuplarına açık tutulan birincil 15 dakikalık bölümde ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın başında sakatlığı demin geçmeyen Pepe’nin yanı sıra kırmızı kart cezası sebebiyle yarın oynayamayacak Domagoj Vida da yer aldı.
Siyah-beyazlı ekipte sakat Dusko Tosic ise çalışmaya katılmadı.
Güneş, antrenman öncesi saha içinde futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı.
Tarih: 13.03.2018 17:31 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur