Beşiktaş-Alanyaspor maçının 11’leri

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Beşiktaş-Alanyaspor - CANLI SKOR

Beşiktaş milli maç arasının ardından bitmiş sahaya çıkıyor…

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak.

Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Barıştırma Yıldırım yönetecek. Uğraş beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

İŞTE ILK 11’LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla.

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