Beşiktaş-Alanyaspor maçının 11’leri

Beşiktaş milli maç arasının ardından bitmiş sahaya çıkıyor…
Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak.
Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Barıştırma Yıldırım yönetecek. Uğraş beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.
İŞTE ILK 11’LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo
Alanyaspor: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla.