Beşiktaş 3 haftada 2 sıra yükseldi

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Beşiktaş, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 50’ye yükseltti ve 3 haftada 2 basamak birden yükselerek averajla 2. sıraya kuruldu.
Ligde peş peşe Fenerbahçe ve Trabzonspor’u yenerek üstünlük yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle 2. sıraya kuruldu.
23. haftada oynanan Fenerbahçe mücadelesi öncesinde ligde 4. sırada bulunan Beşiktaş; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği galibiyetlerinin yanı sıra, rakiplerinin de puan kayıplarıyla 2. sıraya yükseldi.
Dün oynanan karşılaşmada Alanyaspor’un Medipol Başakşehir’i 4-1’le geçmesiyle, rakibiyle arasındaki puan farkını kapatan Beşiktaş, averajla ligde 3 maçta 2 sıra birden yükselmeyi başardı.
Tarih: 10.03.2018 21:10 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur