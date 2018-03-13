Ben Yedder Manchester United’a yetti! 1-2

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Manchester United ile Sevilla Old Trafford Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İspanya’da 0-0 biten maçta Sevilla, Manchester United’ı deplasmanda daha sonra oyuna giren Ben Yedder‘in attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmanın birincil yarısından gol sesi çıkmadı.

Jose Morinho ikinci yarının 60. dakikası dakikasına Fellaini‘nin yerine Paul Pogba‘yı oyuna aldı.

Sevilla’da ise kritik değişim maçın 74. dakikasında yaşandı. Pablo Sarabia‘nın yerine oyuna giren Wissam Ben Yedder 74 ve 78. dakikada attığı gollerle aniden Sevilla’yı Manchester United aleyhinde 2-0 öne geçirdi.

Bu golden yalnızca 5 dakika daha sonra kornerden gelen topa Lukaku canice sahası içinde sol ayağının üstü ile vurdu ve skor 2-1 oldu.

Sevilla’da 2 gol atan Ben Yedder maçın 90. dakikası dakikasına kaleci De Gea ile karşısında karşıya kaldı fakat atamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sevilla sahasında 0-0 berabere kaldığı maçta Manchester United’ı deplasmanda

2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Sevilla’da sonra oyuna girip 2 gol atan Ben Yedder Şampiyonlar Ligi’nde gol sayısını 8’e yükseltti.

Keza, Ben Yedder Şampiyonlar Ligi tarihinde oyuna sonradan girip Manchester United’a iki gol atan ilk oyuncu oldu.

öte taraftan Sevilla en son 1958 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası’nda çeyrek finalde yer almıştı ve bu başarıyı ikinci kez 60 sene sonra Şampiyonlar Ligi’nde tekrarlamış oldu.

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Tarih: 14.03.2018 00:34 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur