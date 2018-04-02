Belçika, önümüzdeki yıl bir üst klasmanda mücadele edecek

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesinde İsrail’i 2-1 yenen Belçika, birinciliği elde etti.

Palandöken ilçesindeki 2000’lik Buz Pateni Salonu’ndaki maçın ilk periyodu, her iki ülke takımlarının kaydettikleri müşterek sayılarla 1-1 tamamlandı.

Epeyce çekişmeli geçen ikinci periyotta iki ekip da skor üretemedi. Karşılaşmanın 3. ve son periyodunda rakibine tarafından daha üstün bir oyun ortaya koyan ve bir rakam daha bulan Belçika, sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Grubu kazanan tamamlayan Belçika, önümüzdeki yıl bir üstteki klasmanda uğraş edecek.

Günün öteki maçında ise Meksika ile Tayvan karşılaştı. Üstün bir oyun ortaya koyan Meksika, müsabakadan 5-2 galibiyetle ayrıldı. Meksika bu sonuçla grubu 2. sırada tamamladı.

Tarih: 01.04.2018 21:58