Bayern’i çalıştıran Heynckes konuştu: Beşiktaş maçı öncesi…

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih son maçta evinde Hamburg’u 6-0 geçti. Bu maçın ardındaki Bayern teknik direktörü Jupp Heynckes değerlendirmelerde bulundu.

“Beşiktaş ve diğer maçlar öncesi manâlı bir galibiyetti”

Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, ”Hamburg maçına bir açılış yaptık. Ilk 3 golü fazla erken bulduk. Kendi evimizde skoru erken yakaladık ve bunu rakibin düzeltmesi elbette basit olmayacaktı. Takımım, rakibin oynamasına izin vermedi. Bu başarı, Beşiktaş maçı öncesi ve ligdeki sonraki maçlar öncesi oldukça önemliydi” ifadelerini kullandı.

Almanya Ligi’nde açık ara liderler

Bayern Münih, 26 haftası geride kalan Almanya Ligi’nde 66 puanla zirvede bulunuyor. En yakın rakibi Schalke 04 ekibinde 20 puan fark atan Bayern, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında 14 Mart Çarşamba günü İstanbul’da temsilcimiz Beşiktaş’a misafir olacak. Alman temsilcisi ilk maçta siyah-beyazlıları 5-0’lık skorla yenmişti. ( DIŞ HABER)

Tarih: 11.03.2018 00:40 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur