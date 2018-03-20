“Bayern’den 8 gol yiyen Beşiktaş sevinemez”

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e elenmesinin yankıları sürüyor. Bayern Münih’ten iki maçta 8 gol yiyen Beşiktaş’ı sert bir dille eleştiren Fatih Altaylı, Beşiktaş’ın Bayern’den 8 gol yediğine sevindiğini ifade etti.

Altaylı’nın sözleri şu şekilde;

“Real Madrid, Barcelona, PSG, City, United her kim gelecekse tümü fazla zor lakin son 16 maçına kalıp da 8 gol yiyip geliyorsun burada bununla övünmeyeceksin. Tamamlanmış, fantastik fakat 8 tane yemeyeceksin. Eğer oraya gelip gösterişli bir noktadaysan ve kendini dev aynasında görmeye başladıysan 8 tane yediğin bir turda sevinme hakkına sahip değilsin. 2-1, 3-1 hadi 4-1 elen lakin 8-1 elenme! Kimse yanlış anlamasın bu başarıyı küçümsemiyorum. Kibir duyulacak bir galibiyet fakat toplamda 8 tane yemeyeceksin. Sonradan ‘ya boşverin’ demeyeceksin. ‘İyi yere geldik lakin 8 yememeliydik’ demelisin. Seneye buraya gelince ‘8 tane seneye yemememiz lazım’ demelisin. Gelmiş olduğun noktayı inkar ediyorsun. Kendi kendine adaletsizlik ediyorsun. Ben buraların takımı değilim diyorsun. Bir Takım takımlarda adrenalin boşalması oluyor. Tabii ama taraftarları sevinebilir fakat şahaneydik gibi bir şart yok”

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Kaynak: www.sporx.com

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