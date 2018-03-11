Bayern’de oynayan Arjen Robben’den Beşiktaş maçı öncesi mesaj var!

Bayern Münih’in Hollandalı yıldız futbolcusu Arjen Robben, Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ile İstanbul’da oynayacakları maç öncesinde konuştu.

“Gevmemeliyiz, konsantre olmalıyız”

Bundesliga’da açık ara farkla lider olduklarını ve bundan böyle Devler Ligi’ne odaklanmaları gerektiğini açıklayan deneyimli futbolcu, “Ilk maçta 5-0 kazandık ama rövanşta gevşememeliyiz. Mutlaka maça iyi konsantre olmalıyız. Kendimce fazla özel bir maç olacak” ifadelerini kullandı.

Robben’in kariyerinden kısa özet…

Bu sezon 27 maçta 6 gol 8 asistlik performans ortaya koyan Robben, Bayern Münih’teki 9.sezonunu geçiriyor. Robben, daha önce Real Madrid, Chelsea, PSV ve Groningen formalarını de terletmişti. Yıldız oyuncu, Hollanda Ulusal Takımı’nda ise 84 maçta 33 gol atmıştı. ()

Tarih: 12.03.2018 00:27 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur