Bayern Münih’in Şilili yıldızı Vidal, geleceği hakkında konuştu!

Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih’in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal’e Avrupa’nın dev kulüplerinin talip olduğu biliniyor.

Kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor

“Takımda kalıp kalmamam buradaki duruma ast” diyen Vidal, futbol kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini açıkladı.

Heynckes için övücü sözler

Vidal, teknik direktör Jupp Heynckes’cilt de övgü dolu sözlerle bahsetti. Şilili yıldız, “O bizim için yalnızca bir teknik direktör yok. Başarılı besbelli. Kalırsa iyi olur. Ama onun devam edip etmeyeceği de kendi kararı” diye konuştu.

Geleceği hakkında konuştu

Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Manchester United ile adı anılan Vidal geleceği hakkında ise, ”Geleceğimle ilgili neler olacağını az önce bilmiyorum. Fakat kariyerime Avrupa’da sürdürmek istiyorum” diye konuştu.

Bayern’deki kariyeri başarılarla batmış

Arturo Vidal, Alman ekibi Bayern Münih’te 3.sezonunu geçiriyor. Kariyerine Colo Colo’da başlayan Vidal, 2007-2008 sezonunda Bayer Leverkusen’e katılmış ve burada 4 sezon oynadıktan daha sonra Serie A’nın yolunu tutmuştu.

Juventus’ta 4 sezon oynayan Arturo Vidal, Bayern’in teklifiyle tekrar Bundesliga’ya döndü. Bu sezon toplam 32 maçta görev bölge Vidal, 6 gol atıp 2 defa de asist yaptı. Futbolcu, 24 maçta ilk 11’de sahaya çıkarken, 2074 dakikada sahada kaldı. ()

Tarih: 12.03.2018 18:53 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur