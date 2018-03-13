Bayern Münih’in Beşiktaş kadrosu açıklandı! Kimler yok?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Beşiktaş’a davetli olacak Bayern Münih’in İstanbul kafilesi muhakkak oldu. Bavyera ekibinde teknik direktör Jupp Heynckes tarafından açıklananan kadroda Robben, Tolisso, Neuer ve Coman yer almadı.

Kadro açıklandı

Bayern’in kadrosunda bulunan isimler şöyle; Ulreich, Starke, Früchtl, Wagner, Süle, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, James, Rafinha, Bernat, Boateng, Rudy, Vidal, Müller, Alaba, Kimmich.

Allianz Arena Stadı’nda oynanan birincil maçı Alman ekibi Bayern Münih 5-0 kazanan taraf olmuştu. ()

Tarih: 13.03.2018 10:50 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur